王毅：中国外交将更自信自立 主持公道正义

中共中央政治局委员、外交部长王毅星期四（3月7日）说，中国将更加自信自立，锻造中国外交的品格，也将主持公道正义，亮明中国外交的风骨。

全国人大会议外长记者会星期四上午举行，王毅在会上就“中国外交政策和对外关系”相关问题进行回答时说，2023年是中国外交的开拓之年，更是收获之年。一年来，中国国家主席习近平主持两大主场外交，出席三场多边峰会，开展四次重要出访，举行百余场会见、通话，元首外交日益发挥不可替代的战略引领作用。

王毅说，构建人类命运共同体在中亚地区和中南半岛实现全覆盖，中国成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，实现金砖历史性扩员，促成沙特伊朗历史性和解，斡旋缅北达成停火协议，坚持政治解决所有热点问题。坚决反对一切强权霸凌行径，有力维护国家主权安全发展利益和发展中国家共同利益。坚守外交为民永不停步，大力服务国家发展稳定大局。

王毅说，中国外交部将以更加积极主动的历史担当、更加富有活力的创造精神，开创中国特色大国外交更有作为的新局面。

王毅提出四点，首先，将更加自信自立，锻造中国外交的品格。始终把国家发展振兴放在自己力量的基点上，把中国人民的前途命运掌握在自己手中。坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚定维护国家主权和民族尊严。

同时，将更加开放包容，展现中国外交的胸怀。巩固拓展全球伙伴关系网络，推动构建新型国际关系，促进不同文明互尊互鉴。保持大国关系稳定，与周边国家携手共进，与全球南方国家共谋振兴。

王毅还提到，将主持公道正义，亮明中国外交的风骨。践行真正的多边主义，推进国际关系民主化。在关系广大发展中国家正当权益、关乎人类前途命运的原则问题上旗帜更鲜明，铁肩担道义，锚定历史前进的正确方向。

王毅最后说，将推动合作共赢，坚守中国外交的追求。坚定走团结合作的人间正道，积极为解决地区热点和全球性问题提出更多中国方案，贡献更多中国智慧，提供更多有利于世界和平与发展的公共产品，不断以中国新发展为世界提供新机遇。