王毅：国际上谁支持纵容台独必将引火烧身

中国外长王毅说，如果现在还有人纵容、支持台独，那就是挑战中国的主权；如果个别国家执意与台湾地区保持官方关系，那就是干涉中国的内政。

王毅星期四（3月7日）在全国两会外长记者会上回答《联合早报》关于台湾问题的提问时，作上述表示。

王毅指出，1月的台湾选举“只是中国的一个地方选举”，选举结果丝毫改变不了台湾是中国一部分的基本事实，“也改变不了台湾必将回归祖国的历史大势”。

他说，选举结束之后，有180多个国家和国际组织重申坚持一个中国原则，支持中方维护国家的主权和领土。 “这充分说明一个中国原则已经是国际社会的普遍共识”。

王毅并强调，如果现在还有人纵容、支持台独，那就是挑战中国的主权；如果个别国家执意与台湾地区保持官方关系，那就是干涉中国的内政。 “我相信大家迟早会看到一张国际社会遵守一中原则的全家福的照片，这只是一个时间问题”。

他接着表示，台独分裂行径是台海和平稳定的最大破坏性因素， 要真正维护台海和平，就必须旗帜鲜明地反对台独；坚持一个中国原则越有力，台海和平就越有保障。

王毅接着说，大陆的政策很清晰，就是继续以最大的诚意争取和平统一的前景；底线也很清楚，那就是绝不允许台湾从祖国分裂出去。 “台湾岛内谁想搞台独，必将遭到历史的清算；国际上谁要纵容、支持台独，必将引火烧身，自食苦果”。

他最后说，海峡两岸骨肉相连，民族根脉不可分离，所有炎黄子孙，所有龙的传人都应当秉持民族大义，共同反对台独，支持和平统一。