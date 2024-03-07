王毅：若人工智能也搞小院高墙将犯下新历史错误

中共政治局委员、外交部长王毅星期四（3月7日）不点名警告，如果企图在人工智能上也搞“小院高墙”，将会犯下新的历史错误，破坏国际产业链供应链完整，削弱人类应对风险挑战的能力。

王毅在全国两会外长记者会上说，中国主张发展与安全并重，既要拥抱新事物新机遇，也要装好刹车再上路，共同推进人工智能全球治理。

王毅说，中国关注“三个确保”：一是确保有益。人工智能的发展有利于人类共同福祉，符合人类伦理规范，符合国际法规则，符合人类文明进步方向。二是确保安全。人工智能始终处于人类控制之下，不断提高可解释性和可预测性，为此要建立各种风险评估和管控机制。三是确保公平。在联合国框架下成立人工智能国际治理机构，各国都能在人工智能的发展进程中平等参与、平等受益。

王毅不点名警告，如果企图在人工智能上也搞“小院高墙”，将会犯下新的历史错误，不仅阻挡不了各国的科技发展，还会破坏国际产业链供应链完整，削弱人类应对风险挑战的能力。

王毅最后说，人工智能大国之间的合作很重要，发展中国家的能力建设也很重要。中国将适时向联大提交“加强人工智能能力建设国际合作”的决议草案，促进各方加强技术共享，努力弥合智能鸿沟，不让任何国家掉队。

王毅多次以修建“小院高墙”批评美国挤压新兴市场国家发展。他上月16日在慕尼黑安全会议上与美国国务卿布林肯会面时也再次提到，把“去风险”搞成“去中国”，建“小院高墙”，搞“对华脱钩”，终将反噬美自身。