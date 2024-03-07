前谷歌中国籍工程师被控窃取人工智能商业机密

一位曾在谷歌就职的中国籍软件工程师受到美国司法部指控，称他从谷歌窃取了用于开发人工智能的商业机密，并秘密为两家中国公司工作。

综合彭博社和路透社报道，38岁的丁林伟（Linwei Ding，音译）当地时间星期三（3月6日）在纽瓦克被捕，旧金山的联邦陪审团指控他犯有四项商业机密窃取罪。

根据起诉书，丁林伟窃取的机密，与谷歌超级计算数据中心通过机器学习训练人工智能大模型有关。

被窃取的信息包括芯片和系统的细节，以及帮助驱动超级计算机的软件。

美国司法部的新闻稿显示，丁林伟于2019年受雇于谷歌。他涉嫌将敏感信息从谷歌网络转移到个人电子邮件和云帐户，同时秘密地与两家总部位于中国的人工智能公司存在关联。

丁林伟据称创立了上述两家未具名公司中的一家。他并未向谷歌透露自己与这两家公司的关系。美国司法部没有指控他向上述公司提供了他从谷歌窃取的具体数据。

起诉书称，丁林伟在受聘于谷歌三年后开始窃取信息行为，截至去年5月，已上传了500多个机密文件。当月，丁林伟创立了自己的技术公司，并在一个聊天群称“我们有谷歌的经验，只需要复制和升级它。”

谷歌于去年12月开始对丁林伟产生怀疑，并于今年1月4日拿走了他的笔记本电脑，这个日子是他计划辞职的前一天。

如果罪名成立，丁林伟将面临最长10年的监禁，以及每项罪名最高25万美元（约33万新元）的罚款。