中国央行原行长易纲建议设房地产预售资金保险机制

中国政协经济委员会副主任、中国人民银行原行长易纲星期四（3月7日）建议，设立房地产预售资金保险机制，允许房企依法合规动用一定比例的预售监管账户资金。

根据中国网报道，易纲在全国政协全体会议上发言时就中国金融工作指出，当前要加强金融政策与财政等其他政策的协调配合，并对经济运行的部分关键环节，采取针对性措施。

易纲提出四点举措建议。一是总量上保持积极的财政政策和稳健的货币政策足够的支持力度。

易纲阐述说，积极的财政政策要适度加力、提质增效，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果；综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，当前形势下要坚持社会融资规模和货币供应量比名义GDP增速略高的取向，保持金融对实体经济的支持力度。同时，要着力解决结构性的堵点、难点问题，积极的财政政策更多向改善民生和促进消费倾斜，发挥好结构性货币政策工具的牵引带动作用，引导金融机构加大对小微企业、绿色转型和居民消费等方面的支持。

易纲说，二是切实推动全社会增加资本金投资。当前，市场上不缺资金，缺少的是能承担风险的资本金。从银行放贷的逻辑来讲，如果企业资本金筹不来，贷款也上不去。当前要把增加社会资本金投资和融资放在更加重要的地位，处理好一级市场与二级市场的关系等。

另外，易纲还说，中国金融体系中，比较有资金实力和信息优势的是商业银行。因此，建议资本实力强的大型银行选择一两家省分行在表内试点以投贷联动方式投资硬科技初创企业，并在监管和考核方面给予灵活性。

易纲提出的第三点是建议设立房地产预售资金保险机制，允许房企依法合规动用一定比例的预售监管账户资金。

他说，当前，政策的重点首先是压实房企的主体责任，发挥市场配置资源的决定性作用，然后才是压实地方政府的责任，更好发挥政府作用。要重点支持大多数房企特别是民营头部房企持续稳定经营，着力解决他们的流动性困难，支持房企把楼盖好，按质按时交到购买者手中。

他建议设立房地产预售资金保险机制，由中央财政或人民银行每年按预售监管资金余额的1%提取预售保险基金，估计约每年100亿元（人民币，下同，约18.6亿新元），先考虑以三年为限（2024-2026年），共提取预售保险基金约300亿元；允许房企主体按照公司治理结构依法合规动用一定比例的预售监管账户资金，估计有约1万亿元的资金可由房企立即使用；如果将来房企出现烂尾楼，由预售保险基金以该房企动用资金为上限先行赔付。这一预售资金保险机制可以实现“四两拨千斤”的资金撬动作用，在一定程度上帮助房企渡过难关，争取用三年时间过渡到以现房销售为主。同时，对房企预售资金使用开展专项审计，确保预售资金依法合规使用。

最后，易纲提出，着力推进金融高水平开放，确保国家金融和经济安全。中央金融工作会议要求，要稳步扩大金融领域制度型开放，吸引更多外资金融机构和长期资本赴华展业兴业，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。同时，要积极参与国际金融治理和国际金融规则制定，并在相关国际合作中提出中国方案。