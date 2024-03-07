上海推出跨航司退票互认机制

上海市推出跨航司退票互认机制，减少消费者出行损失，优化航空消费环境。

据中国央视新闻报道，记者星期四（3月7日）从上海市消费者权益保护委员会了解到，上海市市场监管局机场分局和上海市消保委空港办牵头行业龙头企业和上海基地航司东方航空、国航上海分公司、南航上海分公司、春秋航空、吉祥航空、金鹏航空等六家航司共同推出《上海机场跨航司非连续客票无损退票互认机制》。

据介绍，该机制指在上海始发或到达的往返程航班及在上海转机的国内航班，同一旅客购买本机制互认航空公司的非连续客票，并且实际承运人同是本机制互认航空公司的，如因天气、不可抗力原因前一段航班发生延误或取消，后一段航班同享无损退票。即便消费者选择分段出行，通过互认机制可消除上段航班对下段航班的影响。

近年来，航空消费争议票务类投诉中，不少消费者反映，其购买不同航空公司承运的两张往返机票，前一段航班因天气等不可抗力原因发生延误或取消，而后一段航班仍然是正常计划起飞的情况下，该航班机票的退票会被扣除一定比例的手续费，无法全额退款。尤其是冬季雨雪天气、夏季台风天气，这类涉及跨航司非连续客票组成的连续行程航班退票问题较集中，也是航空消费服务争议的热点、堵点。

此次推出的《上海机场跨航司非连续客票无损退票互认机制》，有助于减少消费者出行损失，优化航空消费环境。