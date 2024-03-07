邓炳强：23条立法应变反驳队终会解散但精神长存

香港立法会研究23条立法小组会议星期四（3月7日）结束，该小组待23条草案在立法会大会首读后，将转为23条法案委员会进行逐条审议。对于此前设立的应变反驳队，身兼反驳队队长的香港保安局局长邓炳强说，该队伍是针对23条立法的历史任务，终有一日会解散，但精神长存，政府会吸取运作经验，在应对抹黑方面，用不同方式尽快反驳。

根据星岛日报报道，香港选委界陈绍雄问及23条立法后的教育宣传工作，建议当局在立法后继续沿用应变反驳队，如外界有事情发酵就及时反驳。邓炳强说，应变反驳队是针对23条立法过程这一历史任务，社会上总有人抹黑各种事项，政府在此次过程中积累经验和应对方式将沿用，未必名字是应变反驳队，这个队终有一日会解散，但承诺会采取这种有效率的方式，应对抹黑用不同手段尽快反驳。

香港律政司司长林定国曾在1月26日介绍，23条在立法过程中，必然会受到不友善批评，如批评不正确及不公道，将成立的“应变反驳队”就会作出回应，以正视听。

香港特首李家超1月30日也说，设立应变反驳队是为回应敌对势力的抹黑或恶意攻击。

在星期四的会议上，作为牧师的选委界管浩鸣还关注，如神职人员接受告诫后为信徒保密，能否在叛国罪下有例外情况。律政司司长林定国回复说，叛国罪涵盖范围清晰、有针对性，即需要知道某人即将有叛国行为，比如要带领军队推翻香港政府。邓炳强则指，叛国罪需有非常严重行为，才属于该情况。

进出口界黄英豪提及，大陆国安法禁止民间拥有用于间谍的设备，但在香港深水埗可以轻松买到偷摄、窃听等装备，林定国回应说，很多器材是合法工具，强调“用某些方法去获取资料才是犯法”，而工具日常也会使用到。邓炳强补充说，已有其他法例定明，涉及某个规格的相关器械需要登记。