调查：半数香港职场人士对派驻大湾区持开放态度

一项调查显示，半数香港职场人士对被派驻大湾区城市工作持开放态度，近四成人有兴趣到大湾区退休。

综合《明报》《星岛日报》报道，友邦香港星期四（3月7日）公布“AIA 理想退休生活调查”第15期结果。

调查发现， 50%受访者对到大湾区就业持开放态度，当中18至29岁年轻群组受访者的比率高达66%。受访者最需要雇主提供的支援，依次为宿舍或住屋津贴（77%）、覆盖整个大湾区的医疗保障（71%）及交通津贴（66%）。

受访者对在其他大湾区城市就业的忧虑，主要为不清楚当地的医疗政策（73%）、不清楚当地的社会福利政策（68%）、不清楚当地的税务政策（62%）。

调查也涉及港人到大湾区城市退休的态度，近四成受访者表示有兴趣，三大热门城市分别为珠海（34%）、深圳（31%）及广州（29%），主要原因是消费水平较低（80%）、楼价较便宜（58%）及社区环境较好（54%）。

第15期“AIA 理想退休生活调查”于2023年11月13日至11月27日期间进行，通过网上问卷及面对面形式，访问1085名年龄介于18至65岁及最少拥有一个强积金账户的在职港人。调查数据按香港就业人口分布作加权处理，确保样本能充分反映就业人口特征。整个调查由独立市场顾问公司Cimigo进行。