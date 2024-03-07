美参院委员会通过法案 药明康德称将继续与相关方对话

美国参议院一个委员会星期三（3月6日）通过美国参议院提出的《生物安全法案》，被列为“予以关注的生物技术公司”之一的药明康德星期四（3月7日）发布声明说，公司强烈反对未经正当程序的预先和不公平的定义，将继续与参与草案以及正在进行的美国众议院相应法案立法过程的相关方进行交流和对话，草案内容仍有待进一步审议并可能变更。

综合澎湃新闻和证券时报报道，总部位于上海的制药公司药明康德在声明中说，坚信公司在过去没有、现在和未来都不会对美国或任何其他国家构成国家安全风险。声明重申，公司既没有人类基因组学业务，现有各类业务也不会收集人类基因组数据。

药明康德还说，在未来数月中，上述草案将继续经历在参议院的立法过程。公司将与咨询顾问协力，继续与参与草案以及正在进行的美国众议院相应法案立法过程的相关方进行交流和对话，草案的内容仍有待进一步审议并可能变更。

美参议院国土安全委员会星期三举行了提案听证会，美参议院版本的《生物安全法案》在会上以11比1的票数被通过。

由美国参众两院议员组成的跨党派小组今年1月25日提出《生物安全法案》草案版本，建议限制美国行政机关与若干生物技术供应商订立合约，理由是可能对美国国家安全构成风险，其中包括药明康德和药明生物。

药明康德当时发布公告称，反对美国议员有关该公司对美国国家安全构成威胁的指称，并说公司“过去没有、现在和未来都不会对美国构成国家安全风险”。

药明康德上月13日在提交香港交易所的公告中称，公司过去曾多次成功通过美国政府的审查，并一向欢迎监管，并重申不会对美国构成国家安全风险。

美参议院国土安全委员会通过参议院版本的《生物安全法案》后，药明系星期四早盘全线大跌。A股药明康德跌停，港股药明康德跌超15%、药明生物跌超20%。