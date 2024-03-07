中国恒大复牌需在明年7月底前满足三项条件

被香港法院颁布清盘令再度停牌的中国恒大集团公告，香港联合交易所发出的复牌指引要求恒大在明年7月底前满足三项条件才能复牌。

中国恒大星期三（3月6日）晚间在官网公告，公司收到联交所日期为2月28日的信函，当中列明三项复牌指引，即针对公司的清盘令已被撤回或被解除，且任何清盘人的委任已获解除；证明公司遵守上市规则第13.24条的规定；向市场公布所有重要信息，供公司股东及其他投资者评估本公司状况。

中国恒大称，公司需在证券获准恢复买卖前满足所有复牌指引、补救导致暂停买卖的事宜，并全面遵守上市规则以使联交所相信和采纳。联交所也表示，倘若恒大情况有变，联交所可修订或补充复牌指引。

公告称，根据上市规则，联交所可将已连续18个月暂停交易的任何证券除牌。就恒大而言，18个月期限将于2025年7月28日届满。

中国恒大称，公司将于适当时候根据上市规则的规定另行刊发公告，以知会股东及潜在投资者有关遵守复牌指引的最新进展。公司将自暂停买卖日起每三个月公布进一步的季度更新，直至复牌或除牌（ 以较早者为准 ）。

中国恒大的股票自2024年1月29日上午10时18分起暂停买卖，并将继续停牌，直至另行通知。

中国恒大在去年3月公布境外债务重组初步方案后，恒大汽车、恒大物业和中国恒大等陆续复牌。去年9月，恒大创办人许家印涉嫌违法犯罪，被警方采取强制措施。今年1月，恒大汽车总裁刘永灼涉嫌犯罪，被刑事拘留。香港高等法院同月向恒大下达清盘令，恒大股票再度停牌。