农夫山泉回应“媚日”指责：包装图案为中国寺庙形象

陷入舆论风暴的中国饮料巨头农夫山泉，被网民指产品包装图案采用日本元素，公司回应称，图案是根据中国寺庙形象所做的艺术创作。

据中新社旗下“国是直通车”，农夫山泉客服星期四（3月7日）午间称，绿茶产品标签上的建筑图案是根据中国寺庙建筑形象所做的艺术创作。

客服还称，东方树叶原味茶饮料绿茶产品标签标识文字“公元1267年，日僧南浦绍明于径山寺修佛习茶，携蒸青绿茶东渡，日本抹茶由此发源” ，在多篇文献中均有描述论证，所述内容来源真实、出处明确，旨在展示中国茶及茶文化对世界的影响，展示了民族自信。

娃哈哈集团创始人兼董事长宗庆后逝世后，与宗庆后有过交集、后来成为对手的农夫山泉董事长钟睒睒，被卷入一场舆论风暴。除了讨论宗庆后与钟睒睒之间的个人恩怨外，一些中国网民和自媒体还开辟了新的舆论战场，质疑钟睒睒的儿子钟墅子入籍美国，并质疑农夫山泉的产品包装有日本元素。

有自媒体称，农夫山泉东方树叶（绿茶）产品包装上印的图案是日本浅草寺五重塔，还有自媒体称，农夫山泉茶π产品包装字样和日本神社有关。关于农夫山泉“不爱国”、“媚日”的说法在网络平台上广为传播。

对于近期愈演愈烈的打着“爱国”旗号攻击民营企业和商家的风气，“浙江宣传”3月5日发表一篇题为《爱国情怀岂能这样消费》的文章。

文章称，一些人通过碰瓷爱国主义，博人眼球、赚取流量，把“爱国”当作一桩生意在做。一些自媒体博主违背基本常识，以编造谣言假说、煽动网民情绪的方式赚取流量。

文章呼吁，坚决刹住这股歪风邪气，对那些人为制造对立、搅乱舆论场的劣行，平台方要更加果断地出手，该封禁的要及时封禁，出现严重后果的还要追究责任，不能让其侵蚀网络舆论生态。