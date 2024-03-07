五粮液董事长：白酒产业是发展新质生产力重要载体

中国人大代表、知名白酒企业五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦说，白酒产业具备高科技、高效能、高质量的特征，是发展新质生产力的重要载体。

根据中国经济网星期四（3月7日）报道，曾从钦在参加全国人大会议时说，发展新质生产力是新征程企业推动高质量发展的内在要求和重要着力点，五粮液作为行业龙头企业，将紧扣党和国家发展大局，立足产业和企业实际，以科技创新为新引擎，以绿色发展为主色调，以融入“双循环”为强驱动，在加快培育新质生产力上勇争先、善作为，不断塑造发展新动能、新优势，奏响高质量发展“奋进曲”。

曾从钦说，白酒是中国传统优势产业，白酒酿造涉及分子遗传学、微生物学、风味化学等多个学科。通过科技创新赋能、深度转型升级，白酒产业具备高科技、高效能、高质量的特征，是发展新质生产力的重要载体。

曾从钦介绍，发展新质生产力，关键是科技创新，方向是产业升级。五粮液持续完善理论研究前瞻导向、应用研究问题导向、技术创新市场导向的创新体系，在核心技术攻关、创新平台建设和人才队伍培育等方面发力，促进创新成果转化和产业化。

曾从钦指出，发挥白酒产业链“链主”作用，带动上下游供应商技术升级，加速全产业链供应链的价值协同和价值共创，提高全要素生产率，促进一二三产业融合发展、创新发展、绿色发展。并将充分发挥平台、人才、研究等优势，带头统筹好“守正”与“创新”，处理好传统生产力和新质生产力之间的关系，引领白酒产业开创生产力迭代升级的发展新局面。

中共总书记习近平去年9月考察黑龙江时首次提到“新质生产力”。根据官方定义，新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力。

中国总理李强星期二在全国人大会议开幕式上宣读的2024年政府工作报告，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为今年政府工作的首要任务。