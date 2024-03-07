中国联想公司原董事长曾茂朝病逝，享年92岁。

中国科学院计算技术研究所星期三（3月6日）在官方微信公众号发布讣告，通报上述消息。

根据讣告，中国著名计算机专家、中国科学院计算技术研究所原所长、联想控股股份有限公司原董事长曾茂朝因病医治无效，在星期一（4日）晚上10时48分在北京逝世，享年92岁。

曾茂朝1957年加入中国科学院计算技术研究所，在1979年至1982年历任第六研究室主任、副所长，并在1983年至1995年担任所长，其中1981年至1983年兼任所临时党委副书记，1984年至1986年兼任所党组书记。

曾茂朝是中国计算机磁记录领域的奠基人之一，参与并领导了104机、119机、109乙机、109丙机、717机、013机和757机等大、中型计算机的外部设备及其控制系统的研制，1984年被评为首批中国有突出贡献中青年专家。

曾茂朝是第八届全国人大代表，曾任国务院电子振兴领导小组电子计算机顾问组副组长、中国计算机学会常务副理事长。

曾茂朝支持鼓励科研人员于1984年创办中国科学院计算技术研究所新技术发展公司（联想前身），后受中国科学院委托在1988年至2009年担任联想董事长，是联想初创并一路发展壮大的重要领导者、推动者和支持者。

曾茂朝的遗体告别仪式定于下星期二（12日）上午11时在八宝山革命公墓兰厅举行。