前上校收贿签投降大陆承诺书 台防长斥无耻将配合修法

台湾陆军上校向德恩涉收取中国大陆“内应费”甚至签下向大陆“投降承诺书”，被判逾七年刑期，民进党立委林楚茵星期四（3月7日）指出，现行法规对预备投降的军人刑期过轻，要求提案修法。台湾国防部长邱国正回应说，向德恩“无耻、可耻”，并称将密切配合修法。

综合Newtalk新闻和TVBS新闻网报道，林楚茵在立法院外交及国防委员会质询时秀出向德恩所写的投降承诺书图片，邱国正回应：“我知道他是谁，我先下定论，无耻、可耻！”

台湾陆军步兵训练指挥部前作战研究发展室上校主任研究官向德恩，在担任陆军装甲第564旅上校副旅长时被退休军官邵维强吸收，协助刺探军情，自2019年起每月收贿4万元（新台币，下同，约1695新元），总计56万元，更签署“投降承诺书”穿军服合影。

高雄地院考量其在侦查中自首，并缴交所得财物56万元，处有期徒刑七年六个月，褫夺公权四年。

林楚茵对此指出，宣誓效忠大陆、预备投降的现役军人，依现行陆海空军刑法仅能判处六个月以上五年以下有期徒刑，向德恩之所以能被判刑七年半，是因为收贿依贪污治罪条例违背职务收贿罪被起诉、判刑。

林楚茵强调，这种投降承诺书完全打击台军信心，但以向德恩案为例，要发生战争时，才有可能因为已遂并课以重刑，既然邱国正表达可耻，国防部应该拿出态度，提出修法版本，过去国防部也曾经针对酒驾、毒驾、造谣等不能容忍之事提出修法版本，因此要求行政院、国防部根据此案研议修法。

邱国正允诺表示，绝对要这样做，他也咽不下这口气，并质问军人武德在哪里？他说，绝对会密切配合修法，从重处理这些投降预备犯。