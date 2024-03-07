习近平：深化改革创新 全面提升新兴领域战略能力

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更新 / 2024年3月7日 8:11 PM
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发布 / 2024年3月7日 8:00 PM
中共总书记、中国国家主席、中共中央军委主席习近平星期四（3月7日）下午出席十四届全国人大二次会议解放军和武警部队代表团全体会议并发表重要讲话。（新华社）
中共总书记、中国国家主席、中共中央军委主席习近平星期四（3月7日）下午出席十四届全国人大二次会议解放军和武警部队代表团全体会议并发表重要讲话。（新华社）

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中共总书记、中国国家主席、中共中央军委主席习近平星期四（3月7日）在与解放军和武警部队代表团对话时强调，要强化使命担当，深化改革创新，全面提升新兴领域战略能力。

据中国央视新闻报道，习近平强调，新兴领域战略能力是国家战略体系和能力重要组成部分，关系中国经济社会高质量发展，关系国家安全和军事斗争主动。

习近平强调，要突出发展重点，抓好新兴领域战略能力建设有关战略和规划落实。要统筹海上军事斗争准备、海洋权益维护和海洋经济发展，提升经略海洋能力。

他明确表示，要优化航天布局，推进中国航天体系建设。要构建网络空间防御体系，提高维护国家网络安全能力。要加强智能科技重大项目统筹实施，加大先进成果应用力度。

习近平指出，新兴领域发展从根本上说源于科技的创新和应用。要增强创新自信，坚持以我为主，从实际出发，大力推进自主创新、原始创新，打造新质生产力和新质战斗力增长极。要把握新兴领域交叉融合发展特征，加强集成创新和综合应用，推动形成多点突破、群体迸发的生动局面。

他强调，要把新兴领域改革作为进一步全面深化改革的一个重点突出出来，构建自主自强、开放融合、充满活力的创新生态，更好推进新兴领域战略能力建设。要健全完善需求对接、规划衔接、资源共享等方面制度机制，走好标准通用化路子，提高新兴领域发展整体效益。

习近平提出，要以加快新质战斗力供给为牵引，深化国防科技工业体制改革，优化国防科技工业布局，健全先进技术敏捷响应、快速转化机制，构建同新兴领域发展相适应的创新链、产业链、价值链。要更新思想观念，大胆创新探索新型作战力量建设和运用模式，充分解放和发展新质战斗力。

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