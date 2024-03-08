泽连斯基幕僚长与李辉会面 展示朝鲜提供俄武器证据

乌克兰总统泽连斯基的办公厅主任叶尔马克星期四（3月7日）在基辅与中国政府欧亚事务特别代表李辉会面时，出示了朝鲜向莫斯科提供武器的证据。

综合路透社和彭博社报道，这是李辉一年内第二次访问乌克兰，中国外交部此前称，李辉此行是为了推动政治解决乌克兰危机。

叶尔马克在社群媒体Telegram上写道，乌克兰代表在会谈中向李辉介绍了俄乌战场局势和基辅提出的和平方案。

叶尔马克说，乌克兰代表与李辉讨论在乌克兰和平方案的基础上为乌克兰建立公正和平、恢复乌克兰领土完整和主权的前景。

报道称，乌克兰提出的和平方案是俄罗斯必须完全从占领的乌克兰领土撤出，恢复乌克兰1991年后苏联时期的边界，并制定一个让俄罗斯对其战争行为负责的程序。然而，这项方案不会被俄罗斯接受。

叶尔马克说，乌克兰在会谈中还向中方代表展示被击落的朝鲜制导弹和武器碎片的样本，这些导弹和武器都由朝鲜制造并交给俄罗斯用于攻击乌克兰。

乌克兰总检察长安德烈上月透露，俄罗斯在几周内至少发射了24枚朝鲜制造的导弹。

此外，叶尔马克说，乌克兰还提出俄罗斯违反国际公约有关战俘规定的行为，以及中国如何帮助确保被驱逐的乌克兰儿童返国的方法。

不过，俄罗斯否认发生过此类驱逐事件，并称这些乌克兰儿童是为了自身安全而被带离战区的。