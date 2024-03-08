加媒：加拿大政府就斯帕弗在华被拘支付700万加币和解金

加拿大媒体报道，加拿大商人斯帕弗在中国被拘留多年，获得加拿大政府给予的700万加币（约693万新元）和解金。

加拿大广播公司星期三（3月6日）报道上述消息。加拿大国际电台同日引述两名消息人士称，和解金额为700万加币。

斯帕弗（Michael Spavor）的代表律师菲利普斯在发给加拿大广播公司的电邮中说，他的当事人和政府之间的问题“已经解决”，并将不再作进一步评论。

加拿大全球新闻网站星期三引述消息人士报道，加拿大政府给予斯帕弗600万加币的和解金，加拿大全球事务部未就此和解予以确认，仅称被中国政府拘留两名加拿大人斯帕弗和康明凯（Michael Kovrig）的做法是不公正和不可被接受的。

据加拿大广播公司报道，加拿大总理特鲁多星期四（7日）在多伦多举行的记者会上说，政府将协助被中国任意拘留三年的斯帕弗和康明凯重建生活。特鲁多以保密为由，拒绝说明是否也给予康明凯赔偿。

斯帕弗与加拿大外交官康明凯2018年12月10日在华被捕。尽管两人在孟晚舟被捕后不久被拘，北京称两人被拘与孟晚舟案并无关系。斯帕弗和康明凯在华被拘1000多天，于2021年9月获释。

加拿大《环球邮报》去年11月报道称，斯帕弗威胁要起诉加拿大政府和康明凯。据报道，斯帕弗称他会在中国被拘留，是因他无意间向康明凯提供有关朝鲜的资讯，康明凯随后将相关资讯提供给加拿大情报官员。