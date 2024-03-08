国民党黄复兴党部整并引反弹 正副主委请辞

台湾在野的国民党决定整并黄复兴党部引发党内基层反弹，黄复兴党部书记长兼副主委张大钧宣布与主委季麟连共同请辞，并表示“有任何责难，本人愿一人承担”。

综合台湾《上报》《中国时报》和中央社等报道，国民党星期三（3月6日）通过中央委员会组织规程，确定将黄复兴党部改组为退伍军人服务工作委员会，负责退伍军人党务工作，而各地的黄复兴党部归入国民党地方党部，归中央组发会和各县市党部统一指挥。

但此举引发国民党基层反弹，质疑是黄复兴党部不再被重视而遭裁撤。据传有黄复兴党员扬言退党，黄复兴各地支党部也爆发请辞潮。

黄复兴党部副主委罗睿达批评国民党主席朱立伦此举令人痛心失望，若真要进行改革，应先辞去党主席职位。

高雄市国民党中常委侯彩凤则直言，在中常会前只听说会改组，开会时才知道黄复兴党部归零，当下还不太能接受，“未来有重大事情改变时，拜托应先沟通、讲清楚”。

随着反弹声浪发酵，张大钧星期三晚在黄复兴党部群组宣布与季麟连共同请辞。

张大钧说，时代在变、环境在变，国民党面临的困难十分险峻，请大家一本初衷、共体时艰、支持中央完成组织调整，发挥扩大党的统合战力，争取民心，重返执政，“今后有任何责难，本人愿一人承担”。

张大钧称，季麟连与他在正式离职前，仍要面对各种问题，此刻总不能拍拍屁股走人，还是要冷静面对排山倒海的指责压力，妥善应处。

朱立伦在回应反弹声浪时也称，改革过程一定会碰到阻力，但他绝对不会退缩，有坚定的决心一定要做，也不会只做到今天为止。

国民党文传会主委李彦秀则说，黄复兴是组织转型而非裁撤，是为了应对未来的挑战与契机，通过内造化、年轻化、轻量化，扩大国民党的支持基础，“结合与扩大黄复兴党部，深化地方连结”。

黄复兴党部是已故台湾前总统、国民党前主席蒋经国于1956年成立，已有68年历史，“黄复兴”之意为“炎黄子孙，复兴中华”，是国民党仅存的特种党部，过去主要成员为退除役官兵及其眷属。

有台媒称，黄复兴人数占了国民党党员两成以上，在2021年党主席选举中扮演重要角色，当时张亚中挟带着黄复兴相挺来势汹汹，让朱立伦陷入苦战。