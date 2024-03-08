中国驻法大使卢沙野：中国不能再韬光养晦了

中国驻法国大使、全国政协委员卢沙野称，中国不能够再像过去那样韬光养晦了。

卢沙野星期三（3月6日）接受《中国青年报》旗下媒体平台“青蜂侠”专访时说，如果一个国家要扩大自己在国际上的地位和影响，就要更积极参与全球治理和多边事务。

他称，过去比较贫穷的时候，西方国家和中国打交道是俯视，但现在基本上是平视，“个别情况下可能更是仰视”。

卢沙野强调，大国要有大国的样子，不能够像过去那样一味地韬光养晦了。“这光也韬不住了，晦也养不住了，你是成为一头大象了，你不可能再躲在树后面。”

“韬光养晦”的方针源自邓小平。1989年后，中国面对西方国家的制裁和压力，邓小平定下了“冷静观察，韬光养晦，决不当头”，以及“韬光养晦，有所作为”等外交战略方针。直到中共十八大前，中国虽然在国际舞台上渐趋活跃，但整体上还是遵循了这个大方针。十八大之后，中国外交风格发生转变，外交官员比以往更咄咄逼人，在西方媒体平台主动出击，抢占舆论阵地，捍卫中国立场。北京称之为“有所作为”，一些国际媒体则称之为“战狼外交”。

今年59岁的卢沙野毕业于中国外交部直属高校外交学院，精通法语，从事对非工作长达25年，2019年担任驻法大使，成为副部级官员。

卢沙野风格鲜明，曾发表过不少强硬言论，被路透社形容是“战狼外交的杰出实践者”。

去年4月，卢沙野在法国LCI新闻台的专访中谈到乌克兰问题时说，从国际法的角度，甚至可以说那些前苏联国家都没有有效的国际法地位，这一说法引起立陶宛等多个原苏联加盟共和国的强烈抗议。