中石油：中国原油需求已进入低增长阶段

中国石油集团经济技术研究院院长陆如泉说，随着脱碳趋势开始蚕食化石燃料的消费，中国的石油需求已进入低增长阶段。

陆如泉在彭博社星期五（3月8日）刊出的专访中说，电动车和液化天然气驱动卡车的更加普及，将替代今年约2000万吨的汽油和柴油消费量，这占了中国汽油和柴油总消费量的10%至12%。

尽管如此，他说，在石化行业扩张的帮助下，中国原油的总体需求将继续增长。

中国是世界上最大的原油进口国，今年中国原油需求增长的放缓可能会对国际原油价格起到抑制作用。中国政府将今年的经济预期增长目标设定在5%左右，当局正试图提振国内需求和外界的经济信心。

但陆如泉说，即使中国原油需求仅增长1%，其他新能源也将能够支撑5%的整体经济增长。

陆如泉说，中国对原油进口的依赖是政策制定者担心的一个问题。目前中国70%以上原油原料和40%天然气都来自海外。但他强调，中国“敏感但不脆弱”，因为国内石油和天然气生产，及多样化的进口渠道能缓解能源安全风险。

他称，中国希望进行一场美国式的页岩革命，以帮助实现能源安全。到2035年，中国的页岩油产量将增加至每年1000万吨。中国去年生产400万吨页岩油，考虑到需求，这似乎是一个雄心勃勃的目标。

陆如泉研判，目前的地缘政治风险，包括乌克兰和中东的冲突，并没有对原油价格产生重大影响。鉴于能源转型和美国页岩油产量，当前全球能源市场已从卖方主导转变为买方主导。在这种背景下，俄罗斯、沙特阿拉伯等原油生产商将急于出售更多的石油。