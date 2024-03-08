中国最高检：足球领域系列腐败案已有15人被起诉

中国最高人民检察院检察长应勇在工作报告中介绍，检察机关过去一年受理各级监委移送职务犯罪两万人，办理足球领域系列腐败案，已有15人被起诉。

根据中国最高人民检察院官网消息，应勇星期五（3月8日）上午在北京人民大会堂举行的第十四届全国人民代表大会第二次会议上，作最高人民检察院工作报告。

应勇说，中国检察机关去年充分履行反腐败检察职责，受理各级监委移送职务犯罪两万人，同比上升9.3%；已起诉1.8万人，其中原省部级干部25人。

他也说，中国检察机关去年积极参与行业性、系统性腐败治理，分别起诉金融、医疗领域职务犯罪348人和580人；指导湖北检察机关办理足球领域系列腐败案，已起诉中国足协原主席陈戌源等15人。落实受贿行贿一起查，起诉行贿犯罪2593人，同比上升18.9%。

应勇提到，中国检察机关去年共办理各类案件425.3万件，同比上升28.9%。全年批准逮捕各类犯罪嫌疑人72.6万人，提起公诉168.8万人。突出惩治群众反映强烈的盗窃、诈骗、毒品犯罪，起诉35万人。

他指出，中国检察机关也推动网络空间依法治理。起诉利用网络实施的犯罪32.3万人，同比上升36.2%。起诉电信网络诈骗犯罪5.1万人，同比上升66.9%。