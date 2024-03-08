台行政院长：5月20日新旧政府交接前不执行死刑

台湾宪法法庭即将于4月23日开庭进行死刑废存答辩，行政院长陈建仁透露，在5月20日新旧政府交接之前，没有规划执行死刑。

综合台湾《联合报》和风传媒报道，国民党立委柯志恩星期五（3月8日）在立法院对陈建仁进行质询时，询问蔡英文政府执政至今执行死刑的次数。

陈建仁说，蔡英文执政后共执行两次死刑，而依照规划，在5月20日新旧政府交接前，不会再执行死刑。此外，目前死刑犯们仍在等待宪法法庭4月23日针对死刑有无违宪的议题开庭辩论。

柯志恩对此直指，这正是问题所在，为什么蔡英文执政八年，到卸任前最后一个月才进行释宪答辩？

她说，“死刑犯不想死，被害人也不想死”，所有遭判死的嫌犯都经过三审确定，这是司法正义。但民进党政府却配合民间团体通过释宪、再审等方式拖延，难道政府认为法官判决是乱判？为什么要将这个难题留给候任总统赖清德。

陈建仁回应说，每个人对死刑的看法不同，但对人权的保障也很重要，大法官要什么时候释宪由大法官决定，在司法独立的情况下完全尊重宪法法庭的开庭。

柯志恩则呼吁，如果废死是民进党的神主牌，民进党就应勇敢把废死说出来，拟定好配套措施，不要以拖待变，“否则你留给新政府的是什么？第一个就是38位死刑犯”。

男子王信福被控教唆开枪杀死两名员警，被判死刑定谳，但他主张刑法杀人罪的死刑规定有违宪之虞，声请释宪。宪法法庭合并其他死囚声请，订于4月23日开庭辩论，37名待执行的死囚将挑战台湾死刑制度。

民进党在党纲行动纲领中提出要废除死刑，民进党执政时期也曾多次提出废死课题，但由于高达八成八的台湾主流民意支持保留死刑，让废死议题不了了之。