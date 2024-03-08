台积电2月营收同比涨幅创新高

全球晶圆代工巨头台积电今年2月营收环比下滑15.8%，但同比大增11.3%，创同期新高。

综合台湾联合报、中央社和彭博社等报道，台积电星期五（3月8日）公布，台积电今年2月营收跌破2000亿元（新台币，下同，约84亿新元）关卡，降至1816亿元。

分析认为，2月适逢农历新年假期，且工作天数较少，营收出现环比下滑正常。

数据显示，台积电今年前两个月营收达3974亿元（约168亿新元），同比增9.4%。台积电预估，今年第一季度运营目标可顺利完成，营收预期落在180亿美元（239亿新元）至188亿美元之间。

台积电说，第一季业绩可能受到智慧手机的季节性因素影响，不过高效能运算（HPC）需求强劲，有助减缓智慧手机淡季效应。

台积电预期，受惠于人工智慧（AI）需求旺盛，2024年可望健康成长，全年美元营收将创新高，成长21%至26%；三纳米制程比重可望达15%。

台积电台股星期五早盘一度飙升至796元的新高，虽然下午回吐部分涨幅，但仍录得3.16%的涨幅。台积电股价的上扬也引领台股指数冲破2万点的历史新高。

彭博社称，作为全球独立显卡制造龙头英伟达的主要芯片商，台积电正搭上OpenAI推出ChatGPT后加速发展的人工智能热潮，被认为是大型语言模型开发增长的主要受益者之一。