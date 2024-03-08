马英九：民进党处理金门翻船案 让台湾陷入国安风险

台湾前总统马英九在前陆委会主委赖幸媛新书发表会上说，从民进党政府处理金门翻船案可以看出，他们仍不知如何与中国大陆打交道，以致让台湾陷入国安风险。

综合台湾《联合报》《自由时报》和TVBS新闻网等报道，马英九星期五（3月8日）上午在赖幸媛新书发表会上，谈及2月金门翻船案时指出，从金门渔船翻覆事件可见，即使失去两条人命，民进党还是不知道怎么跟大陆打交道，让台湾陷入不必要的国安风险中，也凸显两岸应尽快恢复正常交流的必要。

马英九说，蔡政府应该要拿出诚意，释出善意，以解决争议。面对问题就事论事，面对家属将心比心，有疏失就要道歉、该赔偿就要赔偿，如此一来很多问题都能解决。

2008年5月20日起，赖幸媛在马政府执政时期担任台湾大陆委员会主委，任期四年五个月，是在位最久的陆委会主委。2012年9月，赖幸媛转任驻世贸组织代表团代表，在2016年政党轮替后提出辞呈。

赖幸媛不久前出版新书《铸剑为犁：赖幸媛的两岸谈判秘辛》，星期五举行新书发表会，邀请马英九出席。

谈到当年找赖幸媛担任陆委会主委，马英九说，当时在国民党内引发很大议论，“一直到现在也有人批评，但未引起共鸣”，看过赖幸媛在陆委会的表现，都觉得“我找对人了”。

马英九说，2008年至2016年两岸开创史无前例的和平与繁荣，签署了现任总统蔡英文反对的海峡两岸经济合作架构协议（ECFA），这是两岸关系迈向制度化的一大步。

马英九指出，在他卸任总统前，两岸每年往来人数达500万创新高，与对岸签订23项协议。没有赖幸媛在主委任内打下的基础，不会有这么丰硕的成果。

马英九并说，两岸和平有利台湾经济，也有利于台湾参加各种国际组织，更能维持台湾主体性与主权。在他总统任内，两岸交流制度化，当时部会首长和大陆对应部会首长建立了直接连通管道，M503航线就是透过这样的方式解决，让大陆将航线往西偏移六海里。