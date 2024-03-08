中国男足新主帅：首要任务是世杯预选赛小组出线

中国男足新任主教练伊万科维奇说，中国队的首要任务是晋级世界杯预选赛下一阶段的比赛，而终极目标则是晋级世界杯决赛圈。

综合中新社和《人民日报》报道，伊万科维奇星期五（3月8日）在天津举行的媒体见面会上说，他很荣幸执教中国男足，并将全力以赴调动球员积极性，激活运动员的潜能。他说，球员在不断进步，通过之后的磨合训练，相信可以面对挑战，取得更多胜利。

中国男足将于3月21日与新加坡进行世界杯亚洲区预选赛36强赛，这是2026年世界杯亚洲区的一场预选赛，也是伊万科维奇执教中国队的首次亮相。伊万科维奇说，现在距离与新加坡的比赛时间非常紧迫，而中超联赛刚开始不久，球员还需要逐步适应比赛状态，希望通过赛前集训，让大家尽快进入状态。

伊万科维奇说，“我们的首要任务是小组出线，进入亚洲区预选赛的18强。我们要组建一直实力很强的国家队，并努力争取晋级世界杯决赛圈。让中国队出现在世界杯上，这是我们最终的目标。”

他还说，中国在足球上的投入和真实实力并没有完全体现在成绩上，相信中国队完全有实力在亚洲占有一席之地。“中国球员也在进步，通过观察和了解，我相信他们的实力，也相信在教练组的带领下能表现得更好。”

公开资料显示，今年70岁的伊万科维奇是克罗地亚人，从1992年开启足球执教工作，先后执教过汉诺威96（德国）、萨格勒布迪纳摩（克罗地亚）、伊朗国家男子足球队、阿曼国家男子足球队等多支球队。

伊万科维奇2009年12月进入中超成为山东鲁能泰山的主帅，在2010赛季带领球队夺冠，并且创下该赛季胜场最多、进球最多、净胜球最多以及主场不败的纪录，荣膺中超最佳教练。2011年赛季，山东鲁能泰山战绩下滑，同年5月5日，伊万科维奇宣布由于个人身体状况不佳以及精力等原因辞去球队主教练职务。

此前，在2023卡塔尔亚洲杯结束后，由于中国男足未能晋级亚洲杯淘汰赛阶段比赛，前任主教练扬科维奇以及教练团队的执教合同根据约定自动终止。中国足协2月24日宣布，决定聘任伊万科维奇为中国男足新任主教练。伊万科维奇星期一（3月4日）抵达北京，正式展开执教中国男足国家队的相关工作。