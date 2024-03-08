传中国恒大清盘人委任三家法律顾问公司咨询清盘程序

英国媒体报道，中国恒大集团深陷财务危机后被香港法院颁布清盘令，恒大清盘人委任三家法律公司负责为清盘程序提供法律咨询。

路透社星期五（3月8日）引述熟悉内情的消息人士报道，受委的三家法律公司是总部设于伦敦的高伟绅律师事务所（Clifford Chance）与两家香港律所泰德威律师事务所（Tanner De Witt）和祁卓信苏期殷律师行（Karas So）。

香港高等法院对于中国恒大的清盘聆讯持续一年半，公司仍未提出具体的重组方案，并多次提出押后聆讯申请，而在今年1月29日向恒大发出清盘令。

路透社报道，安迈企业咨询公司（Alvarez & Marsal（A&M），简称安迈）的董事总经理Tiffany Wong和Eddie Middleton获香港高院委任为中国恒大的清盘人。

中国恒大星期三（6日）发布公告，收到香港交易所日期为2月28日的信函，列出恒大复牌的三项条件，即针对公司的清盘令已被撤回或被解除，且任何清盘人的委任已获解除；证明公司遵守上市规则第13.24条的规定；向市场公布所有重要信息，供公司股东及其他投资者评估本公司状况。

中国恒大必须在2025年7月28日前，满足上述三项条件才有望复牌。中国恒大的股票自2024年1月29日上午10时18分起暂停买卖，并将继续停牌，直至另行通知。