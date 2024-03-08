中国2月新能源汽车销量下滑

受春节假期等因素影响，中国电动车销量今年2月放缓，新能源车企交付量均环比下跌。

中国乘联会星期五（3月8日）公布的数据显示，2月乘用车市场零售109.5万辆，同比下降21.0%，环比下降46.2%，其中新能源车市场零售38.8万辆，同比下降11.6%，环比下降42.1%；新能源乘用车产量达到42.6万辆，同比下降17.7%，环比下降42.3%。

乘联会分析，今年1月车市零售基本实现预期中的开门红走势，2月出现环比和同比剧烈下滑的主要原因是，春节因素带来的节前消费时间差异，结合3月的政策细则出台预期，构成了不利于2月份的销量走势。

数据显示，主要新能源车企的交付量均出现环比下滑，比亚迪2月汽车交付量同比下滑36.8%，环比下降60.7%；理想汽车同比增长21.8%，环比下降35%；蔚来汽车同比下滑33.1%，环比下降19.1%。

数据还显示，今年1至2月新能源汽车的销量增长18.2%，而去年同期的销量增长了20.8%，增幅放缓。

据乘联会预计，2月可能是全年车市销量最低点，2月狭义乘用车零售约为115万辆，环比减少43.5%，呈常规季节性走势。展望后市，3月部分地区启动春季车展，节后多款重磅新车密集上市，市场需求及销量有望保持稳健增长。此外，由于节后新一轮降价，给3月份的成交量带来一定保障。