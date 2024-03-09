尼日利亚发生多起涉中国公民绑架案件 中使馆吁减少外出

中国驻尼日利亚大使馆称，尼日利亚近期发生多起涉中国公民的绑架案件，并呼吁在尼中资企业和公民尽可能减少外出，增强自我防范和避险意识。

中国驻尼日利亚大使馆星期五（3月8日）通过微信公众号发布紧急提醒，称当前受奈拉持续贬值等多重因素叠加影响，尼日利亚安全风险高企，近期发生多起涉中国公民的绑架案件及交通伤亡事故。

大使馆呼吁在尼中资企业和公民做好安防工作，非必要不外出，尽可能减少外出；强化出行安保措施，避免前往可能发生危险的路段和人员聚集场所；增强自我防范和避险意识，强化驻地、厂区、店铺、生活区域安防措施；密切关注使领馆重要警示并通过各种权威渠道密切跟踪当地安全形势，确保与周边中资企业和中国公民的信息联络畅通。

大使馆也提醒中国公民，务必谨慎出行及驾驶车辆，避免道路安全风险，尤其是拉各斯至伊巴丹高速公路沙加穆路段交通流量大，路况复杂，更需谨慎驾驶车辆，确保安全车速通行。

据法新社报道，绑架勒索犯罪是尼日利亚长期存在的顽疾之一。官方在当地时间星期四（7日）证实，尼日利亚卡杜纳州库里加地方政府区的一所学校遭土匪袭击，包括学生、教师和工作人员在内约300人遭到绑架。这是多年来最大规模的一起绑架事件。