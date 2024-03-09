万科已存入逾6亿美元偿还即将到期美元债

中国房地产巨企万科公告，已存入逾6亿美元偿还下星期一（3月11日）到期的美元债。

根据万科企业股份有限公司董事会星期五（3月8日）发布的公告，公司旗下全资子公司万科地产（香港）有限公司2018年12月11日在香港联合交易所披露了关于发行于2024年到期6.3亿美元的5.35%中期票据的公告。此票据将于2024年3月11日到期。

万科星期五已按票据尚未偿还本金金额连同累计至到期日的利息资金合计6亿4685万2500美元（约8亿6216万2529新元）存入于代理行指定银行账户，以全数偿付到期票据本息。

综合每日经济新闻和澎湃新闻报道，此前，外界关注万科能否偿付3月11日到期的美元债。万科星期二（5日）回应，美元债VNKRLE5.35所有资金已经到位，偿债工作在有序铺排中。截至3月8日收盘，万科A股微跌0.33%，报每股9.18元人民币（约1.70新元），港股万科企业上涨1.47%，报5.52港元（约0.94新元）。

万科近日被传与新华资产管理股份有限公司商谈非标债务延期。新华资产上星期天（3日）在官方微信公众号发声明称，公司注意到有关新华资产与万科的不实信息。万科作为中国房地产行业龙头企业，一直与新华资产保持正常的业务合作。