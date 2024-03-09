中国外交部：中国反对以竞争定义中美关系

中国外交部在回应美国总统拜登国情咨文的内容时说，中国反对以竞争定义中美关系。

针对有提问指美国总统拜登发表国情咨文演讲时提到前总统特朗普对中国说了强硬的话，却没有采取一样强硬的行动，中方认为哪位总统将对中国持有最强硬态度，中国外交部发言人毛宁星期五（3月8日）在例行记者会上说，不管谁担任美国总统，中方对中美关系的立场是一贯的。中方始终按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则处理对美关系。

她说，中方乐见一个自信开放、发展繁荣的美国，并认为美国也应当欢迎一个和平、稳定、繁荣的中国，中美两国完全可以相互成就、互利共赢。

毛宁续称，中方一向认为，中美关系不是你输我贏、你兴我衰的零和博弈。“我们反对以竞争定义中美关系，反对对中国进行攻击抹黑，反对美方打着竞争的旗号限制中国正当发展权利。”

她呼吁美方应当同中方相向而行，找到两个大国正确相处之道，推动中美关系稳定、健康和可持续发展。

美国总统拜登星期四（7日）发表任内最后一份国情咨文，在谈到与中国的竞争时说，美国在对抗中国方面比其他国家处于“更有利的地位”，但他强调并不寻求与北京发生冲突。

他说：“我们坚决反对中国的不公平经济行为……我们希望与中国竞争，而不是冲突。在与中国或其他任何国家的竞争中，我们处于更有利的地位，可以赢得21世纪的竞争。”