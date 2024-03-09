台湾监察院介入调查苏丹红辣椒粉食安问题

“苏丹红”辣椒粉食安问题在台延烧，台湾监察院介入，多名监察委员申请自动调查，包括主管机关是否管控失灵等问题。

据台湾ETtoday新闻云报道，监察委员田秋堇、林国明、蔡崇义星期六（3月9日）通过新闻稿指出，云林县政府接获民众举报，该县济生股份有限公司斗六厂生产的红辣椒粉、黑胡椒颗粒，含有工业用染料“苏丹红”，相关机关追查发现，是缘自新北市保欣企业股份有限公司自中国大陆进口的红辣椒原料，检出具致癌性苏丹色素。

新闻稿表示，这些红辣椒原料已售予包含济生股份有限公司在内的多家下游厂商，添加在调味料、麻辣汤粉、辣味饼干、猪肉干、咖哩粉、胡椒粉等多种食品中，在台湾各卖场通路贩售，引发食品安全疑虑。

监委指出，台湾连续发生多起含有苏丹红红辣椒原料的食安事件，主管机关对食品业者监督管控机制是否失灵？且现行食品安全卫生管理法仅规定上市、上柜食品业者须自行设置实验室，从事自主检验，是否研议或要求其余未上市柜业者，也建立有关食品检验机制及检验资料登录追踪系统？

监委也质疑，针对未上市柜资本额较小的食品业者厂商制造的食品，如何实施检测以加强品质管控，以及食品安全资讯网有无应检讨研修之处，相关机关对本次食安事件的稽查机制及后续因应防范措施为何，监察院对此甚表关切及重视，已启动调查，将一并了解厘清。

台湾云林县政府1月初接获民众举报，指专售调味粉的济生公司在制程中疑掺入苏丹红。县府追查发现，从零食到多家知名餐厅均被波及。位于新北市的保欣公司和高雄的津栈、佳广公司，均被查获进口含有苏丹红的辣椒粉等。

朝野立委连日来齐轰政府宣称的食安五环，从边境的源头控管到下游的市场稽查都失灵。

行政院长陈建仁星期五（8日）在立法院坦承，这是系统性事件，政府已展开逐批检查，从上到下溯源。