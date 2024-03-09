政协委员建议中国构建新时代中华礼仪服饰体系

针对中国出现的“汉服热”、“新中式热”等现象，全国政协委员，故宫博物院党委书记、副院长都海江提案建议，构建新时代中华礼仪服饰体系。

据未来网星期五（3月8日）报道，都海江认为，中国有深厚的民族服饰文化传统和宝贵资源，当前，应围绕中华文化体系构建承载民族文化的新时代礼仪服饰系统，构建一套能够与国际社会的西式礼仪服装规范实现着装对等的“中国方案”，通过中华服饰来塑造“国家文化形象”。

因此，都海江在今年全国期间提出了《关于构建新时代中华礼仪服饰体系的提案》。

他建议，组建专业理论研究和创新设计团队，进行新时代中华礼仪服饰的文化理论及创新设计体系构建研究，同时对中华礼仪服饰的人才、宣传推广等形成系统化、规范化、专业化的中国方案。

都海江也建议，应探索新时代中国外交礼仪服饰设计新范式，构建塑造国家外交形象的中国方案。政府部门积极支持和引导新时代中国外交礼仪服饰设计，针对新时代国家外交形象和外交活动性质，形成一套系统化、规范化、专业化的中国方案，并在外事活动中落地推广。

今年春节期间，“马面裙爆火”、“过年曹县马面裙卖了三个多亿仍供不应求”等话题频频登上热搜，新中式穿搭在社交网络爆红，并掀起大众消费热潮。