火箭军原政委徐忠波两会再露面 “谢谢”回应提问

去年7月被免职的中国人民解放军火箭军原政委徐忠波，在今年两会期间再次露面，但面对记者“平安了吗”等问题，仅以“谢谢”回应。

据香港《星岛日报》报道，徐忠波星期五（3月8日）上午出席本次全国人大会议第二次全体会议。面对记者“平安了吗”“未来军队建设”等问题，徐忠波都以“谢谢、谢谢”回应。

报道称，徐忠波身姿挺拔，看起来精神和气色不错，与身旁的解放军空军副司令员徐安祥边走边聊。

今年64岁的徐忠波曾任西部战区陆军政委、军委联勤保障部队政委， 2020年7月晋升上将军衔。

解放军战略军种火箭军去年传出集体腐败案，7月火箭军原司令员李玉超、原政委徐忠波被免职；10月李尚福被免除国务委员和防长职务；12月九名军方将领被罢免人大代表职务，其中多人曾在火箭军任职，包括连续两任火箭军司令员周亚宁和李玉超，以及火箭军原参谋长、副司令员李传广等。

徐忠波星期一（4日）已在解放军和武警部队人大代表团成立会上亮相，这是他被免去火箭军政委职务后首次露面。《星岛日报》当时分析，这说明徐忠波被免职只是为腐败案负领导责任。

中国官方数据显示，今年的全国人大代表人数由去年的2977名降至2956名。被终止或罢免人大代表资格的24人中，有10人为解放军代表，均为高级将领。