美司法部：要求字节跳动剥离TikTok法案将让政府法律立场更坚定

美国司法部说，要求中国互联网巨企字节跳动剥离短视频应用TikTok的法案，将给予政府更坚定的法律立场。

路透社星期五（3月8日）引述美国司法部向美众议院陈述时引用的一份机密文件，报道上述消息。

美国国会议员和拜登政府认为，在美国境内使用TikTok对美国国家安全构成巨大威胁，因为中国政府可通过该应用搜集美国用户的数据。TikTok是抖音海外版，拥有约1.7亿美国用户。

在美众院能源和商务委员会星期四（7日）以50比0全票表决通过要求字节跳动剥离TikTok的法案之前，美国司法部使用上述机密文件向该委员会做了简报。

这份一页名为“TikTok构成的威胁”的机密文件指出，任何法案必须要求TikTok与其母公司（字节跳动）和北京剥离，剥离的方式要比在美国全面禁止使用TikTok更有利。

该文件说，现行法律的局限性，让实现剥离和充分消除国安威胁的工作更具挑战性。文件指出，使用TikTok对国家安全构成威胁，因为大量敏感数据被搜集，该应用由中企掌管，令TikTok的美国用户面对风险。

文件说：“让TikTok井然有序地从（中国）剥离，将让美国人保障所上载的文档、照片和视频等个人数据之际，减少干扰美国逾一亿用户使用TikTok。中华人民共和国在与字节跳动合作时，可通过TikTok搜集上亿美国用户的数据，掌控美国上亿通信设备的软件。”

美国众院能源和商务委员会主席罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers）称，美国司法部的简报，是促使委员支持要求字节跳动剥离TikTok的法案的关键原因。