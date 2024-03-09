中国官方对新质生产力作出总体布局后，西安科技大学成立新质生产力研究中心，由校长亲自挂帅。

据西安科技大学新闻网3月4日消息，西安科技大学新质生产力研究中心成立大会3月3日在雁塔校区举行，聚焦新质生产力，探讨数字化、智能化、绿色化等创新方向。

西安科技大学党委副书记、校长来兴平致辞时说，该校是煤炭行业特色鲜明的高水平研究型大学，在服务地方经济社会发展、实现“碳达峰”“碳中和”国家战略目标中肩担重责。聚焦科技创新，助推新质生产力加速形成，符合学校能源安全领域世界一流大学的办学定位、办学特色。

对于新质生产力研究中心如何发挥作用，来兴平说，要按照发展新质生产力要求，着力在理论阐释、人才培养、科技创新、成果转化等方面真下功夫、下真功夫；要把握战略性新兴产业和未来产业发展趋势，从理论研究和技术攻关两个维度凝练创新方向，激发创新活力；同时也要有效整合校内外资源，加强与国内外高校、科研机构、企业和政府的合作与交流，协同推进形成助推新质生产力发展合力。

来兴平还说，要以时不我待的热忱投入到研究中心的建设发展工作中，尽快取得一批有影响力的研究成果和实践成果，推动成果转化和应用推广，以实实在在的业绩证明新质生产力研究中心的价值和作用。

据学校官网资料，西安科技大学是中国应急管理部和陕西省政府共建高校，是中国西部重要的能源、安全领域人才培养和科技创新基地。

校方称，西安科技大学新质生产力研究中心是集学术研究、技术创新、人才培养和咨询服务于一体的综合性平台，由校长来兴平挂帅，包含了理论研究团队、技术攻关团队专家成员。

中共总书记习近平去年9月考察黑龙江时首次提到“新质生产力”。根据官方定义，新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力。

中国总理李强本周在全国人大会议开幕式上宣读的2024年政府工作报告，将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为今年政府工作的首要任务。