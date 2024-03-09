台船交付云林舰 蔡英文：传达台湾坚守民主自由决心

台船星期六（3月9日）举办“海巡署嘉义级巡防舰第三艘云林舰交船暨第四艘4000吨级巡防舰命名下水联合典礼”，台湾总统蔡英文致词时说，台湾透过“国舰国造”向全世界传达台湾坚守民主、自由决心。

综合台湾《联合报》、三立新闻和中央社报道，蔡英文星期六偕同台湾副总统赖清德、国安会秘书长顾立雄、高雄市长陈其迈、海委会主委管碧玲等人出席典礼。典礼上，蔡英文与赖清德登上云林舰，在舰上瞭望台向来宾挥手。

台船公司董事长郑文隆致词时说，台船过去以造商船为主，但过去几年在经济危机下，国际竞价抢单激烈，严重压缩台湾造船产业空间，好在政府推出“国舰国造”、“离岸风电”这两个政策，让台船能量再次发挥，近年技能更大幅跃升。

蔡英文说，为推动“国舰国造”，政府编列426亿余元（新台币，下同，约18亿新元）经费，政策带动台湾造船产业链发展，也为产业带来荣景，除了创造工作机会，更持续提升台湾海巡量能。从船舶设计、材料、装备，到军工、检验，还有维保厂商等订单，预估可达1000亿元以上产值，创造超过8000个工作机会。

蔡英文同日也为第四艘4000吨级巡防舰命名“台北舰”，并进行掷瓶下水仪式。蔡英文说，这么命名是因为刚退役的旧台北舰，当年也是海洋总局第一艘“国舰国造”的船，希望让“台北舰”继续守护中部海域，也象征海巡精神的传承。

蔡英文说，此次典礼上的舰艇是海巡署舰队分署第三艘及第四艘的4000吨级巡防舰，这是海巡署吨位最大舰型，将带给海巡更坚强的力量，典礼也代表者“国舰国造”的脚步持续向前迈进。

蔡英文说，海洋连结了世界，透过“国舰国造”，台湾向全世界传达了台湾坚守民主、自由的决心。她也强调，政府将持续乘载民众期待，凝聚所有力量，乘风破浪，前进世界，打造一个更安全、繁荣的台湾。