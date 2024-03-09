台国安局：大陆将持续以硬软两手策略对台施压

台湾国安局评估，中国大陆除了将加强巩固“国际一中”格局，还将持续以硬软两手策略对台施压，借复合式威胁改变台海现状。

综合台湾《经济日报》和中央社报道，台湾立法院外交及国防委员会下星期一（3月11日）将邀请国安局长蔡明彦等官员就中国大陆两会（全国人大、政协年会）和美国总统大选对台海局势影响作专题报告。

台湾国安局提交的书面报告评估，今年大陆两会和对台工作会议提出的对台政策，多强调“一中、反独、促统”基调，并突出巩固“国际一中”和“反外力干涉”的重要性，尤其关注美国大选前台美关系的进展，加大防范涉台外部风险。

国安局称，美国印太战略着重于“整合吓阻”，对中国大陆采取沟通、吓阻并进策略，积极与印太盟友深化在安全、经济等方面合作，尤其强化美日韩、美日菲、美日澳等同盟关系，以提升区域国家的安全与经济韧性，并推进北约与印太连结，避免区域现状受挑战。

国安局认为，有鉴于美国民主党和共和党都将中国大陆视为主要战略竞争对手，也支持深化台美合作关系，应对中国大陆对印太地区的挑战，因此无论谁当选美国总统，“友台制中”政策应不会大幅改变。

但国安局也警告，正值台湾总统选举结束、美国总统大选将至之际，中国大陆除了加强巩固“国际一中”格局，也将持续以硬软两手策略对台进行压拉操作。

国安局评估，除了军事威慑、外交打压、经济胁迫，中国大陆可能逐步增加法律作为，炒作两岸管辖权争议；拉拢方面，大陆可能延续去年对台广泛交流政策，邀台湾各阶层团体赴陆，操作统战分化，形塑对其有利的两岸形势。

今年中国大陆两会期间，政府工作报告或政协报告的对台论述篇幅都较过往少。有学者分析，这是因为2月的对台工作会议已作出定调，但政府工作报告强调坚定不移推进统一大业，仍有强化促统的意思，“做的会比说的多”。