台籍人大代表：台湾人不认同自己是中国人是悲剧

台湾人大代表陈云英在开放团组会议上说，台湾的“去中国化”教育，令当地每年有不少新选民不认同自己是中国人，这对台湾人来说是一个悲剧。

综合中时新闻网和东森新闻云等报道，大陆第十四届全国人大二次会议台湾代表团星期六（3月9日）举行开放团组会议。

陈云英在会上介绍，她在这次两会提出的建议，要加强对台湾青年实施爱国教育，因为台湾推行的“去中国化”教育，让当地每年新增几十万不认同自己是中国人的新选民。

她说，每次台湾选举煽情的造势动员后，这些选民就再次加深自己不是中国人的认知洗脑，并称对台湾人来说，不认同自己是中国人是一个悲剧。

陈云英说，中国大陆已是世界第二大经济体，在可见的10年内有望成为世界第一大经济体，而中国大陆在语言文化无障碍、交通距离最短、经济体量最大等方面具有利好环境，质疑台湾政府炒作去中国化，是否要让青年人没有未来。

在被问及台湾选举后的两岸关系前景时，陈云英说，台湾选举只是地方选举，结果不代表主流民意。她认为，台湾会从过去的蓝绿对抗，走向三党共治的时代，并直言台湾社会在弱化，分离主义的活动非常猖獗。

陈云英说，两岸交流不会停止，两岸往来的常态化、正常化相信会持续高涨，而且会全面升温。