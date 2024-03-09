中国要求加大对青年科技人才支持 允许试错宽容失败

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发布 / 2024年3月9日 4:04 PM
中国教育部要求加大对青年科技人才的支持，图为3月8日一名实验人员在沈阳市的中国科学院金属研究所纳米碳基电子器件超净实验室开展实验。（新华社）
中国教育部要求加大对青年科技人才的支持，图为3月8日一名实验人员在沈阳市的中国科学院金属研究所纳米碳基电子器件超净实验室开展实验。（新华社）

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中国教育部要求加大对高校青年科技人才的支持，允许试错、宽容失败，让青年人才敢坐“冷板凳”、敢闯“无人区”，产生原创颠覆性成果。

中国教育部长怀进鹏星期六（3月9日）在本次全国人大会议的记者会上说，今年政府工作报告对加快发展新质生产力作出部署，要求教育系统加强构建人才自主培养体系，在拔尖创新人才培养方面进行改革和创新。

他说，发展新质生产力，既需要牵引源头创新的基础学科、交叉学科和新兴学科的人才，也需要推进新型工业化道路的工程技术人才；既需要科学家，还需要一流科技领军人才和创新团队及大批青年科技人才。

怀进鹏称，中国正处于人口红利加速向人才红利高质量发展的关键时期，培养拔尖创新人才时要从发现、守护、保护、培养、评价全过程理解拔尖创新人才的培养。通过在基础教育推进探究实践的科学教育，把科技工作者、科学家请进校园，培养学生的科学精神，养成良好科学习惯，更好激发中小学生的好奇心、想象力和探求欲。

他说，要发挥高等教育龙头作用，以科技发展趋势与社会发展需求相结合，优化设置学科专业，更好地深化培养机制的改革和人才评价机制的优化。

怀进鹏提出，要加大对高校青年科技人才的支持，在他的学术生涯起步阶段开始长周期、高强度、稳定支持，允许试错、宽容失败，让青年人才敢坐“冷板凳”，敢闯“无人区”，产生重要的原创颠覆性成果。在人才培养上不断下“硬功夫、笨功夫，不走捷径、不取巧，愿意啃硬骨头”，坚持人才长期培养的目标。

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