中国要求加大对青年科技人才支持 允许试错宽容失败

中国教育部要求加大对高校青年科技人才的支持，允许试错、宽容失败，让青年人才敢坐“冷板凳”、敢闯“无人区”，产生原创颠覆性成果。

中国教育部长怀进鹏星期六（3月9日）在本次全国人大会议的记者会上说，今年政府工作报告对加快发展新质生产力作出部署，要求教育系统加强构建人才自主培养体系，在拔尖创新人才培养方面进行改革和创新。

他说，发展新质生产力，既需要牵引源头创新的基础学科、交叉学科和新兴学科的人才，也需要推进新型工业化道路的工程技术人才；既需要科学家，还需要一流科技领军人才和创新团队及大批青年科技人才。

怀进鹏称，中国正处于人口红利加速向人才红利高质量发展的关键时期，培养拔尖创新人才时要从发现、守护、保护、培养、评价全过程理解拔尖创新人才的培养。通过在基础教育推进探究实践的科学教育，把科技工作者、科学家请进校园，培养学生的科学精神，养成良好科学习惯，更好激发中小学生的好奇心、想象力和探求欲。

他说，要发挥高等教育龙头作用，以科技发展趋势与社会发展需求相结合，优化设置学科专业，更好地深化培养机制的改革和人才评价机制的优化。

怀进鹏提出，要加大对高校青年科技人才的支持，在他的学术生涯起步阶段开始长周期、高强度、稳定支持，允许试错、宽容失败，让青年人才敢坐“冷板凳”，敢闯“无人区”，产生重要的原创颠覆性成果。在人才培养上不断下“硬功夫、笨功夫，不走捷径、不取巧，愿意啃硬骨头”，坚持人才长期培养的目标。