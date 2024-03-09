中国今年将加强支持就业容量大的民营和中小微企业

中国人力资源和社会保障部部长王晓萍在谈及中国今年的就业走向时说，中国将全力拓宽就业渠道，加强支持就业容量大的民营和中小微企业。

据中国网报道，十四届全国人大二次会议民生主题记者会星期六（3月9日）下午在梅地亚中心新闻发布厅举行，王晓萍在会上受询时作出以上回应。

王晓萍介绍，中国过去一年的就业局势持续改善，保持总体稳定。全年城镇新增就业1244万人，城镇调查失业率平均为5.2%，脱贫人口务工规模超过3300万人，实现了预期目标，为增进民生福祉、稳定社会预期发挥了积极作用。

她说，今年的就业市场开局良好，企业开工复产、农民工返岗流动平稳有序，求职招聘活跃度上升。值得关注的是，人工智能、大数据等专业人才需求旺盛，康养护理、住宿餐饮、文化旅游等服务业需求走高，小微企业招聘需求明显增加，技术技能岗位需求快速上升。

谈到今年的就业工作，王晓萍说，官方将重点从五个方面发力，即全力稳定就业岗位、全力拓宽就业渠道、全力提升就业技能、全力优化就业服务和全力保障重点群体。

王晓萍指出，中国过去一年实施了系列稳就业政策，各级各类资金支持就业创业超过了3000亿元（人民币，约556亿新元）。今年将延续降低失业、工伤保险费率政策，落实和完善稳岗返还、专项贷款、就业和社保补贴等政策，更好释放政策红利。

她透露，中国将加强对就业容量大的民营经济、中小微企业等各类经营主体的支持，大力培育数字经济、银发经济、绿色经济等就业新的增长点。进一步加大担保贷款、税费减免、场地安排等扶持力度，释放创业带动就业潜力，同时完善灵活就业服务保障措施。

王晓萍说，中国政府近年来每年开展补贴性职业技能培训超过1800万人次，有效增加了技能劳动者供给，接下来将深入推进技能中国行动，聚焦先进制造、现代服务、养老照护等重点领域需求，大规模开展职业技能培训。

她最后提到，今年高校毕业生将达到1179万人，中国将强化促进青年就业政策举措，拓宽市场化渠道，稳定公共岗位规模，优化全周期就业创业指导服务。