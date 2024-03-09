中国住建部长：始终坚持房住不炒定位

中国住房和城乡建设部部长倪虹强调，要始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，以人定房、以房定地、以房定钱，促进房地产市场平稳健康发展。

倪虹星期六（3月9日）下午在本次全国人大会议的记者会上回答构建房地产发展新模式的问题时说，理念上要始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善“市场+保障”的住房供应体系，政府保障基本住房需求、市场满足多层次多样化住房需求，建立租购并举的住房制度，努力让群众住上好房子。

倪虹提到，在机制上要建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制，从要素资源科学配置入手，以人定房、以房定地、以房定钱，抓手就是指导各地编制好住房发展规划。

他表示，也要完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制。在供给方面，要改革完善商品房开发、融资、销售等基础性制度，有力有序推进现房销售。在使用方面，加快建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等专项制度。

倪虹强调，在新模式下，希望现在的房地产企业能够看到，今后要拼的是高质量，拼的是新科技，拼的是好服务。“谁能抓住机遇转型发展，谁能为群众建设好房子、提供好服务，谁就能有市场，谁就能有发展，谁就能有未来”。

中国房地产市场持续低迷，政府工作报告连续两年未提“房住不炒”。3月5日公布的政府工作报告强调，要优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。