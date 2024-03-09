中国政协常委何超琼：大陆企业可善用香港市场融资

中国政协常委何超琼在会上发言时说，中国大陆企业可善用香港股市高度国际化的特性，利用香港市场融资。

据中国网报道，中国全国政协十四届二次会议举行第三次全体会议星期六（3月9日）举行，中华全国工商联合会副主席、香港各界妇女联合协进会主席、信德集团有限公司行政主席兼董事总经理何超琼，以《发挥香港在中国建设更高水平开放型经济新体制中的作用》为题作大会发言。

何超琼说，香港既坚守“一国”之本，又能发挥“两制”之利，应当发挥金融、贸易、法律、专利等制度优势，发挥超级联系人和超级增值人的角色，推动大陆进一步与世界接轨，为建设更高水平开放型经济新体制贡献自身力量。

何超琼认为，香港可发展更多元化的金融工具，强化融资功能。她说，香港是大陆最大的境外投资来源地和境外投资目的地。香港保障资金自由流动，可以发展更多元化的金融产品，大陆企业可善用香港股市高度国际化的特性，利用香港市场融资。

她提及，香港作为亚洲绿色金融枢纽，可协助大陆企业绿色融资，透过绿色债券等工具为项目提供资金。香港正力争成为全球家族办公室枢纽，服务来自海外和内地的超高净值人士，不仅能协助大陆投资者寻求多元化投资组合，还能让国际投资者便捷地实现跨境投资策略。

何超琼相信，香港可发展高增值海运服务、提升香港国际机场冷链物流能力和推进知识产权贸易中心建设。

她说，香港有超过1100家与港口及航运相关的公司，提供多元化的海事服务，也是中国唯一的普通法司法管辖区，以优质和高效率的码头设施闻名。香港应向高增值迈进，发挥在海事仲裁和法律服务的优势，为国家发展增添强劲动能。香港也可担当大湾区港口的超级联系人，提升大湾区海运的国际竞争力。

何超琼提到，大陆物流业发展迅速，香港空运业可发挥其高效率冷链物流系统的优势，进一步提升香港和大陆冷链物流能力，助力国家高质量发展。香港作为区域知识产权贸易中心，具备健全的制度，大陆企业可利用香港的平台优势，安心进行知识产权交易。