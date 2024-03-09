台立委收恐吓信 台内政部长指有IP地址位于中国大陆

对于台湾立法委员陆续收到炸弹恐吓信件，台湾内政部长林右昌说，目前查到的IP地址都在境外，也有查到IP位于中国大陆，并透露将通过管道向中国大陆寻求协助，与国际合作逮捕查缉恐吓信件嫌犯。

据台湾《联合报》和中央社报道，林右昌星期六（3月9日）出席第11届台湾景观大奖颁奖典礼前接受媒体访问时，就立委陆续收到恐吓信件一事说，政府不容许任何人恐吓威胁立委，因此第一时间要求警政署强化对立委人身安全的保障。

林右昌指出，目前查到的IP地址都在境外，来自不同地区，也有查到IP位于中国大陆的。由于都在境外，除了必须跨国协作之外，也要通过管道向中国大陆寻求协助。他说，警方会全力与国际合作，逮捕查缉传送恐吓信件嫌犯，若有最新消息，将由刑事警察局对外报告。

此前，台湾刑事局星期五（8日）下午指出，近期台湾发生多起针对民意代表、交通设施、政府机关及著名景点，寄发电子邮件或网络留言恐吓放置炸弹、杀人预告等事件。刑事局及各辖区警察局就此组成专案小组，调阅、分析嫌犯使用的电子邮件、社群帐号及网站纪录等资料，依据犯罪手法及用语习惯，确认近期多起网络恐吓案件为同一人犯案。

台湾刑事局也称，已掌握明确事证，确认犯嫌实际所在位置在中国大陆西安市。嫌犯通过网络连线境外跳板主机跨境犯案，使用的跳板IP包括日本、中国大陆、韩国、越南、新加坡、美国等地。

据台媒报道，目前已有超过七名立委收到恐吓信，其中包括台湾立法院长韩国瑜、国民党立委罗智强、柯志恩，民进党立委黄捷、王美惠、伍丽华等人。