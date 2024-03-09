美媒披露赵安吉车祸过程：开特斯拉挂挡操作失误坠入池塘

美国媒体星期五（3月8日）还原了福茂集团董事长兼首席执行官赵安吉上个月发生车祸的案发经过，指赵安吉在驾驶一辆特斯拉电动车时挂档操作失误，导致整辆车坠入池塘。

《华尔街日报》在采访了赵安吉的家人及关系密切的人、了解案件经过或当时在场的警方，并审查执法文件后，还原了这起案件的来龙去脉。

2月9日，赵安吉邀请了她在哈佛商学院认识的七名女性朋友到她位于得克萨斯州的牧场共度假期。

晚上11时30分，赵安吉准备返回主屋。由于当晚天气寒冷、天色漆黑，赵安吉决定驾驶她的特斯拉Model X返回主屋，车程只有四分钟。

但几分钟后，赵安吉惊慌地给一位朋友打求助电话，说她在进行三点掉头操作时，误将前进档挂成了倒车档，导致汽车向后猛冲，翻过路堤，连车带人坠入池塘，快速下沉。

报道说，赵安吉以前在驾驶特斯拉时也犯过同样的错误。

在接下来的几个小时内，赵安吉的朋友、度假牧场经理及其妻子、消防员和警方试图以打破窗户、寻找逃生舱口等各种方式将赵安吉救出。但赵安吉被救出时为时已晚，当场宣告死亡，没有送院，也没有进行验尸。

汽车安全专家说，汽车沉入水中后，司机约有一分钟的时间摇下车窗逃出来。但对于特斯拉Model X等新型汽车，驾驶员可能只有几秒钟时间按下按钮，在水位升得太高前摇下车窗。之后，唯一的逃生方式就是打破车窗。

然而，要在水下打破钢化玻璃或更坚固的夹层玻璃几乎不可能，而特斯拉Model X车型正使用了这类玻璃。

美媒《商业内幕》称，关于赵安吉的特斯拉如何坠入池塘的细节此前未被警方公布。

布兰科县公共信息官员2月29日在给得克萨斯州总检察长的信中写道，尽管初步调查表明这是一起不幸的事故，但治安官办公室仍在将这起事故作为刑事案件调查，直到有证据表明案件没有犯罪性质。

赵安吉的丈夫布雷耶星期五晚就上述消息在X平台发帖写道：“我们的心都碎了。”

赵安吉1973年出生在美国，祖籍上海嘉定，是美国前劳工部长赵小兰的妹妹，从2018年起担任福茂集团的董事长兼首席执行官。赵安吉曾是中国银行的董事会成员，也曾担任中国国际贸易促进会副会长。

《纽约时报》称，赵安吉和父亲赵锡成（两人都是美国公民）是少数在中国最大企业的董事会任职的外国人。他们都曾是中国国企船舶集团的董事，为中国军方、福茂集团等客户制造船舶。