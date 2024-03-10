美国考虑将长鑫存储列入黑名单 进一步遏制中国芯片发展

美国政府据报考虑对包括长鑫存储在内的几家中国科技公司实施制裁，以限制中国发展先进半导体的能力。

据彭博社星期天（3月10日）报道，消息人士透露，美国商务部工业与安全局正在考虑把长鑫存储加入限制获得美国技术的实体清单。

长鑫存储生产的芯片被广泛用于计算机服务器和智能汽车等产品。它的竞争对手是美光科技、三星电子、SK海力士。

美国商务部工业与安全局、白宫国家安全委员会不予置评。长鑫存储暂未回复置评请求。

华为去年8月推出了一款采用中国制造的先进7纳米芯片的5G手机。当时美国商务部长雷蒙多正在访问中国，她暗示中国的芯片业发展比预期更进一步。雷蒙多表示，美方将尽可能采取强有力的行动来维护国家安全。

拜登政府加紧利用商务部的实体清单来阻止中国公司获得最新的美国技术。除非获得商务部的特别许可，否则美国供应商被禁止向清单上的企业销售某些先进产品、设备和零部件。

几家主要的中国科技公司已经受到这些制裁，其中包括华为的芯片制造合作伙伴中芯国际、光刻机制造商上海微电子装备。2022年，长鑫存储的同行长江存储也被加入实体清单。

除了开列黑名单，美国还敦促盟国更紧密合作以遏制中国的崛起，呼吁荷兰、德国、韩国和日本进一步收紧对中国获取半导体技术的限制。