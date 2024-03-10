港财政司长：中国今年GDP目标将为港经济提供最强支撑

香港财政司司长陈茂波星期天（3月10日）形容中国官方设下今年5%左右经济增长目标，是不容易但可以实现的目标，同时将为香港经济稳步较快发展，提供最强支撑。

陈茂波在博客上说：“在目前复杂的国际大环境下，这并不是一个容易的目标，但我相信内地经济具坚实的基础和充实的政策空间，加上坚强的领导和上下团结，这个目标是一定可以实现的，这同时将为香港经济的稳步较快发展，提供最强支撑。”

陈茂波认为，中国国家主席习近平去年提出要发展新质生产力，而“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，更被列为今年《政府工作报告》的首要任务，说明了大陆将纵深推进高新科技的发展，并且以坚定决心克服各种制约因素和挑战。

他说：“这将为香港的创科发展提供更有利的环境，也为巩固和提升香港国际金融中心的功能和地位，开拓更深更广的新发展空间。”

他认为，新质生产力是以科技创新推动生产力的重大变革，各项生产要素朝数字化和智能化转变。新质生产力就是要充分发挥“创新”的主导作用。

陈茂波也说：“我在新一份《财政预算案》已提出要构建数据交易生态，并将循着‘新质生产力’的指导方向加快推进。特别是我们要“因地制宜”，在香港‘一国两制’下，充分发挥好我们能同时汇聚内地和国际数据的这项独特优势。”

习近平星期二（3月5日）在全国两会期间，参加他所在的全国人大会议江苏代表团审议时强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力，并说发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式。