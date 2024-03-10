贵州大数据安全工程研究中心创始人因意外离世

中国贵州大数据安全工程研究中心创始人刘东昊上星期二（3月5日）因意外离世。

大数据安全工程研究中心（贵州）有限公司星期六（3月9日）在官方微信公众号发出的讣告显示，贵州大数据安全工程研究中心创始人、理事会秘书长，大数据安全工程研究中心（贵州）有限公司总经理刘东昊，因意外于2024年3月5日离世。有关方面没有透露具体是什么意外。

公开资料显示，刘东昊曾任贵州大数据安全工程研究中心常务副主任、大数据协同安全技术国家工程研究中心贵州分中心主任等职务。

据官网介绍，贵州大数据安全工程研究中心由贵阳市人民政府和阿里巴巴集团联合发起，于2017年11月成立。中心专注于“数据安全”的研究与发展，探索数据安全的治理模式与产业实践，打造中国国内领先的数据安全组织。

据中央广电总台国际在线去年5月报道介绍，贵州各级政府从2017年起在数据安全方面进行探索与实践，贵州大数据安全工程研究中心应运而生，在贵州省落实“数据安全能力成熟度模型（DSMM）”国家标准合作模式的背景下，该中心承担开展DSMM试点符合性评估及数据安全产业发展的探索工作。

刘东昊曾以贵州大数据安全工程研究中心创始人、常务副主任，大数据安全工程研究中心（贵州）有限公司首席执行官身份在报道中说，“目前，这套‘贵州实践’在四川、天津、江苏、重庆、广东、海南等全国各地进行推广应用，在通信、税务、政务、工业等行业领域开展相关示范和全面推广，成功将DSMM国家标准的‘贵州实践’向全国输出，推动了国家数据安全标准产业化、规模化发展。”