港保安局局长：经过禁地拍照不构成间谍活动罪行

香港保安局局长邓炳强称，经过禁地拍照并不构成间谍活动罪行，并说明间谍活动指的是有意图危害国家安全的行为。

综合香港电台网站与网媒“香港01”星期天（3月10日）报道，香港立法会一个法案委员会继续审议有关《基本法》23条的《维护国家安全条例草案》。

草案提到，间谍活动的作为包括“接近、查察、从上方或下方越过、进入或接达禁地、或出现于毗邻禁地之处”。对此，多名议员提出相关疑问。

有议员提问，部分军事设施附近是民众住宅，如市民在附近经过是否违法；也有议员询问，如果有摄影爱好者收取报酬去拍照军事禁地设施，但本身并无意图危害国家安全，是否违法。

邓炳强说，间谍活动指的是有意图危害国家安全，禁区门口经过、纯粹影相的话，不会构成间谍活动罪。他也说，有军事禁区位于山上，如市民爬山时误闯，行为虽已违法，但是否会被检控要考虑不同因素，也可能会被予以警告。

邓炳强说，如果拍摄有关禁地并无意图危害国家安全，并不违法，不过若将拍摄素材出售予第三者，对方有意危害国家安全，又涉及国家秘密等，可能将触犯条例下其他罪行。

另外，有议员关注私人土地被政府划分为禁区后，会否按收回土地准则赔偿予土地拥有人。香港律政司司长林定国说，划分为禁区不代表政府会夺取土地拥有权，因此不涉及收地赔偿。