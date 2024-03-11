上海振华重工：提供的起重机不对任何港口构成网安风险

对于美国指中国制造的起重机构成安全风险，并称将采取措施应对此风险，包括大量投资于美国本土制造的起重机，中国制造商上海振华重工回应，指所提供的起重机不会对任何港口构成网络安全风险。

上海振华重工（集团）股份有限公司星期天（3月10日）发布公告称，注意到美国政府最近基于美国港口的网络安全顾虑所采取的行动，以及相关媒体报道声称振华重工的起重机上安装了“蜂窝调制解调器”。

公告称，上海振华重工认真对待美方顾虑，并认为这些报道在没有充分事实审查的情况下容易误导公众。

公告指出，上海振华重工所提供的起重机不会对任何港口构成网络安全风险。公司一直严格遵守相关国家和地区的法律法规，并在此基础上依法合规经营，所供应的起重机应用于包括美国在内的世界各地港口。这些起重机严格按照国际标准、适用的法律法规以及客户确定的技术规格进行设计、制造、运输、安装调试、验收交付。

上海振华重工强调，将继续严格遵守适用法律、法规和监管要求，以保障公司与全球客户的业务，实现互利共赢和发展。

美国总统拜登2月21日签署行政令，赋予国土安全部更大权力加强美国港口的网络安全，特别是采取措施应对海港内已有的中国起重机构成的安全风险。美国也将投资于国内港口基础建设，并引进可信赖的外国起重机制造商。

美国海岸警卫队网络司令部司令范恩说，美国各港口使用的起重机中，有200多台在中国制造，占总数的近八成。他说：“根据设计，这些起重机可以远程控制、维护和编程。这样的特点可能使中国制起重机容易受到利用。”

美媒报道称，美国国会调查发现，上海振华重工制造的一些起重机安装了“蜂窝调制解调器”，或让起重机可以远程控制，是可用于间谍活动的通信设备。

对此，中国外交部发言人毛宁2月23日在例行记者会上强调，所谓“中国远程控制港口起重机收集数据”完全是无稽之谈，并坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压中国的产品和企业。