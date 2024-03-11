字节跳动称动视暴雪前CEO拟收购TikTok为不实消息

中国互联网巨企字节跳动称，美国视频游戏发行商动视暴雪前首席执行官计划收购旗下短视频应用TikTok为不实消息。

综合环球时报和观察者网报道，美国《华尔街日报》上星期六（3月9日）引述消息人士报道，美国视频游戏发行商动视暴雪（Activision Blizzard）前CEO博比·科蒂克（Bobby Kotick）不仅向OpenAI等潜在合作伙伴提出了收购TikTok的想法，还已经接触了字节跳动CEO张一鸣，并表达了收购意愿。收购价格预计将高达数千亿美元。

美国《国会山报》9日引述美国知名投资人凯文·奥利里的话称，如果针对TikTok的相关法案最终获得通过，他将收购TikTok。奥利里称，TikTok是当今社交媒体中最成功的广告平台之一，“我所有的公司都在使用它，我会买下它”。

字节跳动星期天（10日）在今日头条官方账号回应，“有媒体转发外媒报道称，暴雪前CEO接触张一鸣，考虑千亿美元收购TikTok。该报道不实，经核实，公司创始人张一鸣没有与任何人沟通过相关事宜”。

美国众议院能源与商业委员会上星期四（7日）批准法案，要求字节跳动在六个月内剥离TikTok，否则TikTok将面临从美国应用商店下架的风险。众议院全院计划星期二（12日）或星期三（13日）就法案进行表决，法案须获得三分之二议员支持才能过关。

美国总统拜登说，如果众议院通过法案，强制TikTok母公司字节跳动出售TikTok，他会签字同意。

TikTok在美国拥有1亿7000万名用户。美国国会议员和州政府官员以心中国政府对该平台的潜在影响为由，纷纷呼吁在全美范围禁止TikTok。美国司法部7日称，如果国会下令字节跳动剥离TikTok，而不是简单地禁止这款短视频应用，政府的法律论据会更充足。